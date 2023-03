Oostendenaar in de cel voor brandstichting in appartementsgebouw

Dat meldt de politie van de zone Oostende. Op het appartement van de verdachte werden meerdere verdwenen rookmelders teruggevonden.

De brandweer werd vrijdagavond rond 22.40 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Troonstraat in Oostende. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandende deur in de gemeenschappelijke gang die uitgeeft op de kelderverdieping. Een bewoner kon het brandje blussen, maar door de hevige rookontwikkeling moesten het gebouw tijdelijk geëvacueerd worden.

Dankzij verder onderzoek kwam een 26-jarige bewoner van het appartementsgebouw als verdachte in het vizier van de politie. "Bij een huiszoeking trof de politie brandmelders aan die uit de gemeenschappelijke delen van het gebouw waren verdwenen", klinkt het in een persbericht.

Ondertussen werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of de Oostendenaar al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.