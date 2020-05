Dat meldt Het Nieuwsblad. De man was zaterdagavond naar zijn ex in Brugge gegaan om een discussie over het hoederecht van hun kinderen te bespreken. Hij kreeg het toen aan de stok met de nieuwe vriend van zijn ex-partner en stak hem meermaals met een mes. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Na de feiten keerde de Oostendenaar weer naar huis, waar hij opgepakt werd.