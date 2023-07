Oostendenaars laten bloed controleren na PFAS-vervuiling rond luchthaven

Vandaag laten 30 mensen gratis hun bloed testen in Raversijde. Al sinds mei is er hier ongerustheid over bodemverontreiniging. Uit onderzoek van OVAM blijkt een mogelijke PFAS-verontreiniging. Buurtbewoners kregen een brief dat ze geen groenten uit hun tuin meer mogen eten. Afhankelijk van de perimeter rond de luchthaven zouden 500 tot 3.000 mensen risico lopen.

Ook in de buurt van het Silvamo-stort in Kortemark riepen ze mensen op om hun bloed te laten testen én zo na te gaan of de milieuverontreiniging hun gezondheid parten speelt.