Oostendenaars protesteren tegen verplaatsing Dikke Mathille

Stad Oostende heeft de Vlaamse dienst Erfgoed gevraagd om het beeld te mogen verplaatsen naar het Kursaal. Architect Leon Steynen had het in 1953 ooit zo gepland en Dikke Mathille lag er ook effectief 10 jaar. Daarna verhuisde het beeld naar de Leopold II-Laan, in het midden van de stad.

“Van alle kanten te bewonderen”

Het beeld is nu toe aan een renovatiebeurt, en dat ziet het stadsbestuur als het ideale moment op Dikke Mathille te verplaatsen. Verschillende Oostendenaars zijn echter geen voorstander van dat plan. “Ze zou daar liggen op een plaats waar iedereen vlucht voor de wind. En hier ligt ze heel mooi. Als je Oostende binnenkomt, kun je haar van alle kanten bewonderen. Waarom zouden we het verplaatsen?” , klinkt het bij Chantal Acke van het burgerinitiatief ‘Dikke Mathille’.

T-shirts

Het burgerinitiatief voerde vandaag actie bij het beeldhouwwerk van George Grard. Ze lieten ook T-shirts maken met een niet mis te verstane boodschap “Bluf me je fikken van Mathille”. In het stadhuis zegt schepen Björn Anseeuw dat er nog geen datum is om Dikke Mathille te verplaatsen én dat er ook nog een openbaar onderzoek volgt, waarbij alle bezwaren verzameld worden.

