Oostends dialect blijkt hard voor vrouwen

Wat zeggen mannen over vrouwen, en hoe denken vrouwen over elkaar? Oostends dialectkenner Roland Desnerck weet het zelfs in het Oostends. ​Desnerck is bekend van zijn boeken over het ‘Ostendsch’, en dan vooral zijn Ostends Woordenboek. Het is daarom dat ontmoetingscentrum Oud Hospitaal hem uitnodigde naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, komend weekend.

“Humor en leute zijn de troef tijdens de voordracht ‘Van fientige wuuvetsjes én snélle moksjes’,” zeggen ze bij ’t Oud Hospitaal. “'t Is van ênstetêns lachn, moosjhn én trêtn.’ Maar het dialect blijkt in Oostende toch bijzonder hard voor de vrouw. Dat hoorden in elk geval de 60 geïnteresseerden vanmiddag tijdens de voordracht.