Oostends initiatief stuurt hulpgoederen naar Oekraïne

Vanuit Oostende is een vracht van zes ton hulpgoederen naar Oekraïne vetrokken. Het gaat om een initiatief van enkele Oostendenaars die een inzamelactie organiseerden.

De respons op de inzamelingsvraag was zeer groot. De nood aan dagdagelijkse spullen in het oorlogsgebied blijft nog steeds heel groot. De hulpgoederen worden rechtstreeks aan de mensen in Liviv bezorgd.

Terwijl de Oekraiënse overheid zich vooral zorgen maakt over de levering van wapens is de bevolking iedere dag op zoek naar hulp om te overleven. Alleen al Liviv telt een half miljoen mensen die het platteland hebben ontvlucht. Deze inzamelingsactie helpt de inwoners in ieder geval al een beetje vooruit.