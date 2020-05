Oostends muzikant Freddy Feys overleden

Bekend muzikant en ontdekker van Will Tura, Freddy Feys, is gisteren op 90-jarige leeftijd overleden. De Oostendenaar maakte destijds furore met Freddy's Dansorkest.

Met een foto uit zijn jeugd, maakte Serge Feys het overlijden van zijn vader bekend op Facebook. Vader Freddy was een bekend muzikant en de bezieler van het showorkest 'Freddy's Dansorkest', dat hij tot 1989 leidde. Destijds gaf hij ook als eerste het podium aan een toen 14-jarige Will Tura.

Daarnaast schreef hij ook songs voor onder meer Lucy Loes, Pete en Lucy Monti, en was hij jarenlang componist en muzikant bij de Oostendse Revue en voor tal van Oostendse carnavalsgroepen.

Beroerte

Afgelopen donderdag kreeg Freddy een beroerte en belandde in een coma. Vrijdag overleed hij in het AZ Damiaan in Oostende.