Oostends stadsrandbos groeit met 9 ha

“Voor de bouw van het crematorium langs de Grintweg was rond het gebouw een park van 14 hectare voorzien. De raad van bestuur van OVCO, de intercommunale van het crematorium, heeft nu beslist om dat park 9 hectare kleiner te maken dan voorzien. Behalve een besparing van 600.000 euro betekent dit dat ons stadsrandbos een flinke groeischeut krijgt. En dat is erg belangrijk. Bossen vervullen een cruciale rol voor mens, natuur en milieu,” aldus Björn Anseeuw.

“De extra vrijgekomen ruimte zal aangeplant worden door Buitengoed die het volledige stadsrandbos in beheer heeft. We kunnen hierin vrij snel schakelen en zullen de bijkomende aanplantingen nog dit jaar kunnen doen. Hierbij kiezen we opnieuw voor een grote variatie aan plantgoed om zo de biodiversiteit in ons stadsrandbos te stimuleren,” besluit schepen Silke Beirens.