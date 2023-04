Oostends WZC mag 6 maanden geen nieuwe bewoners meer ontvangen

Dat betekent dat het woonzorgcentrum zes maanden lang geen nieuwe bewoners meer mag ontvangen. Voor de huidige bewoners verandert er niets.

Het woonzorgcentrum James Ensor voegt zich op die manier bij drie andere woonzorgcentra waarvan de vergunning eerder al werd geschorst (Vordenstein in Schoten, Residentie Rodenbach in Denderleeuw en De Hoef in Hulshout). Voor De Lelie in Rotselaar loopt een voornemen tot schorsing.

Als de problemen blijven aanhouden, kan de schorsing eenmalig worden verlengd met zes maanden. Als de problemen dan nog niet van de baan zijn, kan er overgegaan worden tot een definitieve intrekking. Dat houdt in dat het woonzorgcentrum dan de deuren moet sluiten.

Van drie woonzorgcentra werd de vergunning al definitief ingetrokken: Huize Sion in Leuven, Senior Resort De Kloef in Geraardsbergen en Park Lane in Antwerpen. Daarnaast staan ook nog eens 28 woonzorgcentra en 4 assistentiewoningen onder verhoogd toezicht. Dat betekent dat deze instellingen frequenter geïnspecteerd worden.

