Oostends WZC wordt onder verhoogd toezicht geplaatst

In WZC James Ensor in Oostende reageert de directie ontgoocheld op de negatieve evaluatie. Vanmorgen raakte bekend dat hun residentie onder verhoogd toezicht staat van de dienst zorg en gezondheid.

In het woonzorgcentrum geven ze toe dat ze kampen met personeelstekorten en dat niet alles optimaal verloopt. Maar wantoestanden en een zwarte lijst, dat klopt volgens de directie niet.

De hele sector kreunt al jaren onder personeelstekort. Het rapport van de zorginspectie hier klinkt wel streng. Volgens het team hebben ze door personeelsgebrek te weinig geregistreerd wat ze doen om goed te zorgen voor de mensen. En niet geregistreerd is volgens de inspectie niet uitgevoerd. Cindy Willem, directeur Residentie James Ensor Orpea: “Ik denk dat het inderdaad voor een stuk met registraties te maken heeft. Om alles wat we doen correct te registreren. Ze gaan er van uit dat als het niet geregistreerd is, het niet gedaan is."

Martine Vandekindere, directeur Residentie James Ensor Orpea: “De opmerkingen van het Agentschap zijn er en daar gaan we nu mee aan de slag. We moeten constructief vooruit en we moeten zorgen dat het beter kan.”

Bewoner Olivier, bijna 95, relativeert de negatieve evaluatie en de zogenoemde zwarte lijst. Hij woont hier al ruim zes jaar en ontkent dat hier niet goed gezorgd wordt voor de bewoners. “Dat is radicaal verkeerd. Wat wel waar is, is dat er een tekort is aan personeel.”