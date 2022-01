Oostendse cafébaas lapt coronaregels aan z'n laars

De politie van Oostende heeft in de nacht van woensdag op donderdag een proces-verbaal opgesteld tegen de uitbater van een café. Die negeerde het opgelegde sluitingsuur van 23 uur.

Even na 2 uur 's nachts liep er bij de politie een melding binnen van geluidsoverlast. De overlast kwam vanuit een café in de Nieuwpoortsesteenweg in de wijk Mariakerke.

"Privéfeest"

Een patrouille kwam ter plaatse en stelde vast dat de toegangsdeur niet op slot was, er relatief luide muziek speelde en een tiental aanwezigen waren. Zij verantwoordden zich door te stellen dat het om een privaat verjaardagsfeest ging.

De uitbater van de zaak stelde zich verbaal agressief op tegenover de politie, alle aanwezigen werden verzocht de zaak te verlaten. “Het voorval van afgelopen nacht is een uitzondering", zegt Timmy Van Assche van de lokale politie.