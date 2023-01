Oostendse cineast Raoul Servais exposeert in In Flanders Fields Ieper

In Flanders Museum in Ieper heeft de nieuwe expo 'Raoul Servais. Oorlogsherinneringen' geopend.

De expo toont werk van de Oostendse cineast waarin de oorlog een rol speelt. Ook de oorlogsherinneringen van Servais hangen te kijk in het In Flanders Fields. (Lees verder onder de foto)

In Flanders Fields museum viert dit jaar zijn 25e verjaardag, en pakt daarom in mei uit met enkele bijzondere projecten. Er is ook opnieuw een zogenoemde 'Artist in Residence': dit jaar resideert de Oekraïense kunstenaar Nikita Kadan.

Straks meer.