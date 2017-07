Oostendse meeuwen laten zich foppen

De zogenoemde fopeieren die de stad Oostende kocht in de strijd tegen meeuwenoverlast, lijken een succes te zijn.

Dat zegt schepen van stadsgebouwen Martine Lesaffre. Tot voor enkele maanden zette de stad brandweermannen in om de meeuweneieren te doorprikken of te schudden. Maar dat bleek niet altijd doeltreffend. Nu worden de echte meeuweneieren vervangen door nepexemplaren. De meeuw heeft niets door, blijft erop broeden en vertrekt na verloop van tijd als ze door heeft dat het geen goede plaats is om voor nakomelingen te zorgen. Na de zomer wil de schepen de zaak evalueren en bespreken met de andere kustburgemeesters en de gouverneur.