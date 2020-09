Oostendse neurologe schrijft mee boek over migraine

Er is eindelijk een wetenschappelijk onderbouwd boek over migraine. En het is Neurologe Adinda De Pauw van het AZ Damiaanin Oostende die er met twee collega's voorbeelden uit de praktijk bij bundelde.

Migraine is een complexe ziekte waar nog veel onwetendheid over bestaat. Zo werd het vroeger beschouwd als hysterie. Maar de hersenen van mensen met migraine zijn ietsje anders en gevoeliger voor prikkels. En migraine is helemaal niet hetzelfde als hoofdpijn.(lees verder onder de foto)



Uitlokkers opsporen

"Iemand zonder migraine kan een hele nacht niet slapen en zich niet goed verzorgen en geen migraine krijgen. Iemand met migraine moet maar een paar nachten onderbroken slapen , te weinig water drinken, één tas koffie of één glas wijn drinken en niet mee kunnen naar een feestje," zegt neurologe Adinda De Pauw.Ze is verbonden aan AZ Damiaan in Oostende.

De symptomen zijn vergelijk met een zware kater. Bonkende hoofdpijn, misselijkheid, geen licht kunnen verdragen. Er bestaat medicatie om een aanval te voorkomen en er zijn geneesmiddelen om een aanval te stoppen. Maar het kan ook zonder medicatie, als je ook weet wat precies bij jou migraine uitlokt.

Het boek 'Migraine, Alles wat je moet weten' is geschreven voor migrainepatiënten, hun familie en collega’s dokters, huisartsen en arbeidsgeneesheren.