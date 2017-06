Oostendse oester erkend als streekproduct

Dit op en top streekeigen product krijgt van de VLAM de erkenning omdat de Oostendse oesterkweek terug gaat naar een oude traditie die verloren is gegaan. Twintig jaar geleden startte de familie Puystjens opnieuw met het kweken van oesters in de Spuikom.

De erkende Oostendse oester wordt aangeboden door de BVBA Aquacultuur Oostende/ De Oesterput in Oostende. De Oostendse Spuikom is de enige plaats in Vlaanderen die is goedgekeurd voor oesterteelt. De familie Puystjens zet er oesterbroed uit in kleine mandjes, ca. 90% holle oesters en 10% platte oesters of Ostendaise. De oesters worden geregeld gecontroleerd en gesorteerd. Na ongeveer 2 jaar zijn de holle oesters verkoopsklaar, de “Ostendaises” vragen bijna 4 jaar. De oesters worden ter plaatse verwaterd, liefst met water uit de Spuikom.

Voorwaarden voor erkenning

Belangrijk bij de beoordeling is dat het product aan elk van de vijf voorwaarden voldoet die de VLAM omschrijft. Een product dat lokaal geproduceerd wordt, is niet voldoende. Het product moet ook echt een jarenlange traditie kennen en als streekeigen product bekend staan in de regio.