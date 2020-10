Oostendse oktoberfoor wordt afgeblazen, Wintergloed in Brugge blijft behouden

Vrijdagavond maakte het overlegcomité nieuwe maatregelen bekend. Zo mogen kerstmarkten in 2020 niet georganiseerd worden. Oostende besliste daarom om de Oktoberfoor af te blazen. Wintergloed in Brugge vindt wel plaats, maar beperkter.

"De nieuwe maatregelen komen er naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Ook in Oostende zijn de cijfers verontrustend. De afgelopen week legden 116 mensen een positieve coronatest af, van wie zestig in de laatste twee dagen", zo klinkt het in een persbericht.

Momenteel is de Oktoberfoor aan de gang in de badstad. Maar het overlegcomité heeft beslist dat alleen kleine kermissen met minder dan tweehonderd personen kunnen doorgaan, dus wordt de foor afgeblazen. Dit weekend is er een overgangsmaatregel: de kraampjes kunnen nog openblijven tot 19.30 uur 's avonds.

"De situatie in Oostende is ernstig", zegt burgemeester Bart Tommelein. "We roepen iedereen op om zich te gedragen en zich aan de maatregelen te houden." De politie zal ook extra controleren zodat zaterdag alles rustig verloopt en er geen lockdownfeestjes plaatsvinden.

Wintergloed in Brugge gaat door, maar zonder kerstmarkt

Bij de persconferentie van het overlegcomité werd aangekondigd dat kerstmarkten voor het hele jaar niet toegelaten zijn. Normaal zou Stad Brugge maandag Wintergloed voorstellen, een groot winterevenement dat Brugge van 20 november tot 3 januari in de stad zou organiseren. Die persconferentie is nu afgelast.

Vandaag zat de organisatie samen met het stadsbestuur. Daar werd beslist dat Wintergloed niet wordt afgelast. Dat bevestigt burgemeester Dirk De fauw. Stad Brugge wil, onder andere met sfeerverlichting, de stemming van Wintergloed nog altijd behouden.

Hoewel de grote kerstmarkt wegvalt, wordt de kleine winterkermis op het Simon Stevinplein wel georganiseerd. Over de grote schaatspiste die elk jaar in het Minnewaterpark staat wordt maandag beslist, al is de kans groot dat die er dit jaar niet zal staan.

