Oostendse politie legt trouwfeest stil met 30 aanwezigen

In Oostende is woensdag een huwelijksfeest met zo'n dertig aanwezigen stilgelegd in een woning.

"De bewoners van het huis en het huwelijkspaar zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden", zo zegt Philip Caestecker, korpschef van de Oostendse politie.

Een buurtbewoner merkte in de late namiddag op dat er vermoedelijk een feest aan de gang was en alarmeerde de politie. "Toen we ter plaatse gingen, troffen we een dertigtal personen aan op wat een trouwfeest bleek te zijn. De meeste aanwezigen waren van Afghaanse origine. Er werden allerlei excuses aangehaald. Zo werd gezegd dat het een groot huis was waar voldoende plaats was voor meerdere gasten, maar dat is niet relevant. Het gaat om een flagrante overtreding van de coronaregels. Iedereen kreeg een boete van 750 euro. De bewoners van het huis en het huwelijkspaar worden gedagvaard en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden", aldus de korpschef.