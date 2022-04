Oostendse politie richt verhoorkamers anders in na incident met stekker

Na een uur ergerde de 24-jarige drugsverdachte zich aan de vragen die de rechercheurs hem stelden en trok hij de stekker uit van de computer in de verhoorkamer. Op die computer was de politie het verhoor aan het uitschrijven. De computer viel uit en even werd gevreesd dat het verhoor verloren was. Dat was niet het geval, maar de ondervraging werd wel stopgezet.

“In mijn opinie zijn hierdoor de rechten van verdediging van mijn cliënt geschonden. Daar hoort namelijk een eerste verklaring bij. En die is er nu niet, door een technisch probleem. Wij zullen aan de onderzoeksrechter een nieuw verhoor vragen”, zegt meester Lawrence Taillaert, advocaat van de jongeman.

Het voorval zorgde voor de nodige infrastructurele ingrepen bij de Oostendse politie. Dat bevestigt korpschef Philip Caestecker. ''Sinds dat voorval hebben we alle computers in de verhoorlokalen nu fysiek beveiligd door ze te verplaatsen.

Verdachte en kompaan in de cel

De verdachte is een jonge Oostendenaar van Tsjetsjeense afkomst die samen met een kompaan in het portaal van een appartementsgebouw werd aangetroffen in het bezit van drugs. Hij kon uiteindelijk door de politie opgepakt worden en werd meegenomen voor verhoor, waar het incident gebeurde. De jongeman werd ondertussen wel voor de onderzoeksrechter geleid en de Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding al met één maand.

Ook zijn kompaan kon uiteindelijk opgepakt worden. Hij diende zich zelf bij de politie aan en zit sindsdien in de cel. De Brugse raadkamer besliste dinsdagmorgen om zijn aanhouding ook met een maand te verlengen.