Oostendse politie ziet streng toe op fietsverlichting, meteen boete van 58 euro

Rijden zonder fietslicht is zo gevaarlijk dat de Oostendse politie niet langer waarschuwt. Er wordt meteen een PV opmaakt. Chris Schreurs, hoofdinspecteur politie Oostende: “We stellen jammer genoeg vast dat er nog altijd verkeersongevallen gebeuren in de spits in de duisternis waarbij de fietsers geen verlichting hebben. Dat is precies de oorzaak van het ongeval. Voor ons is het heel belangrijk dat de lichten werken en dat de fietsers duidelijk zichtbaar zijn.”

In het najaar waren er sensibilseringsacties, ook op de scholen, om iedereen aan te manen om de fietsverlichting te checken. “Nu is het voor echt. Nu is het donker en nu moeten je lichten branden. Anders krijg je een boete en die bedraagt 58 euro.”

Fietsers jonger dan 16 die niet in orde zijn, krijgen in Oostende een andere sanctie. Zij moeten op woensdagnamiddag een verkeersles volgen bij de politie.