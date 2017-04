Volgens het Oostendse bedrijf Zorabots kunnen robots in de toekomst ingezet worden op de luchthaven van Zaventem.

De robot Pepper neemt nu al het onthaal voor zijn rekening in het Damiaanziekenhuis in Oostende, maar zou ook reizigers kunnen info geven over vluchten. Tegelijkertijd kan de robot beelden maken op de luchthaven die een stuk beter zijn dan bestaande camerabeelden en bediend worden vanuit de meldkamer. Het bedrijf wil nu samenzitten met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.