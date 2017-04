Oostendse wachthuisjes gaan digitaal

Dit gebeurt in de komende weken. In de glazen wanden zaten tot nu toe affiches met publiciteit. Die worden vervangen door LCD-schermen waarmee de stad met haar burgers kan communiceren. Op drukke momenten geven ze bijvoorbeeld verkeersinformatie door. Ook aankondigingen van mogelijke evenementen zijn mogelijk net als de verspreiding van een foto van een vermist kind.

Digitale omwenteling

De schermen zijn voorzien van sensoren waarmee onder meer de lichtintensiteit kan worden aangepast. Op termijn zullen inwoners zelfs kunnen deelnemen aan het beleid. "Via dit kanaal bepaalden de inwoners van Helsinki een poos geleden zelf welke kerstversiering hun binnenstad zou opvrolijken", zegt schepen van digitalisering Kurt Claeys. “Oostende is ambitieus als het op digitale omwentelingen aankomt. Dergelijke borden passen dan ook volledig in het kader van onze plannen”, zegt hij.