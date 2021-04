Oostendse werkhuizen zakken in de grond

De gebouwen van de stedelijke technische diensten in Oostende zijn al jaren in verval. Alles heeft te maken met de slechte ondergrond waar het complex jaren geleden op is gebouwd. De werkhuizen liggen op een turflaag die aan het uitdrogen is. De grond krimpt al bijna een decennium lang. Voorlopig is het nog veilig voor het personeel. Maar de plannen liggen klaar voor de sloop van de werkhuizen en een nieuwbouw.

Verzakking

De stedelijke werkhuizen zakken langzaam de grond in. Om het gebouw te stabiliseren zou eigenlijk een nieuwe fundering nodig zijn. Maar het sop is de kool niet waard. Er komt een nieuwbouw.

"Toen ik twee jaar geleden schepen werd bevoegd voor onder andere stadsgebouwen, kwam ik hier voor het eerst. Ik keek toch wel mijn ogen uit. Als je elke twee weken de deur moet afschaven omdat je ze anders niet meer open krijgt, dan is er toch wel iets aan de hand. Dat pakken we nu aan.", zegt eerste schepen Björn Anseeuw.

Monitoring

De stedelijke werkhuizen zien er langs buiten best nog goed uit maar binnen zit het pand vol met mankementen. Er zijn zelfs schuurmeters aangebracht om de situatie op de voet te volgen. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de 80 mensen die hier dagelijks aan de slag zijn.

Het is de bedoeling om tegen de zomer van 2023 met de bouw te starten. Het gaat om een investering van 6,2 miljoen euro.