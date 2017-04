Oostendse wielertoeriste overleden na aanrijding

In het Waalse Ellezelles (Elzele) is zaterdagmorgen een wielertoeriste uit Oostende omgekomen die deelnam aan het evenement Etixx Classic. De vrouw (52) werd aangereden door een auto en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de N519. Het slachtoffer is een 52-jarige vrouw uit Oostende, zo meldt het Laatste Nieuws.

Ze was samen met een vriendin en de partner van de vriendin op de baan. Haar twee compagnons de route reden een beetje voor haar uit. Bij het oversteken van de Ninoofsesteenweg tussen Brakel en Ronse in Elzele ging het mis. Ze had het kruispunt al gedwarst tot aan de middenberm. Toen ze de baan nog eens wilde oversteken, werd ze gegrepen door een wagen en stierf ze voor de ogen van haar vrienden.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.