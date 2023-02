Oostendse Zorabots heeft miljoenendeal met Saoedi-Arabië

QSS ontwikkelde een humanoïde robot die draait op ZBOS, het softwareplatform van Zorabots. De robot was eerder deze maand een trekpleister op het technologiecongres LEAP in Ryad. Tijdens dat congres ondertekenden Zorabots en QSS een samenwerkingsovereenkomst en er lopen nu ook gesprekken over een joint venture.

Het contract bepaalt dat de Saoedi's 100.000 licenties nemen voor vijf jaar. Het contract is voor Zorabots een kleine 100 miljoen euro waard, zegt Fabrice Goffin van Zorabots. "Met de joint venture willen we samen wereldwijd extra talent aantrekken."

Uniek in de wereld

"We hebben zeven jaar onderzoek en ontwikkeling achter de rug", legt Goffin uit. Dat heeft geleid tot een platform voor geconnecteerde toestellen dat compatibel is met 2.000 merken. "Dat is uniek in de wereld", aldus Goffin. (lees verder onder de video)