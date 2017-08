Oostenrijk wint Internationaal Vuurwerkfestival Knokke- Heist

Voor vuurwerk van het allerhoogste niveau moest je afgelopen week op het strand van Knokke-Heist zijn voor het Internationaal Vuurwerkfestival. Dat is een prestigieuze wedstrijd voor landenteams. Oostenrijk werd door de jury uitgeroepen tot winnaar.

Het Internationaal Vuurwerkfestival van Knokke-Heist behoort tot de absolute wereldtop en was toe aan zijn 38e editie. Afgelopen week waren ook vuurwerkshows te zien van Australië, de VS, Italië en België, maar het vuurwerkbedrijf SteyrFire uit Oostenrijk maakte het meeste indruk op de jury met hun show ‘Magic Musicals’. Enkele weken geleden werd het vuurwerkbedrijf al tot winnaar uitgeroepen op het prestigieuze concours in Monaco. De muziek van de show deed het publiek zonder moeite wegdromen naar de mooiste scènes van enkele wereldberoemde musicals zoals ‘Belle En Het Beest’ en ‘West Side Story’. Met een opbouw naar verschillende climaxen werd het voor de vele bezoekers een fantastisch vuurwerkfeest.

Zo'n 42.000 mensen bezochten het Internationaal Vuurwerkfestival dit jaar. Net zoals vorig jaar genoten bezoekers niet alleen op de Zeedijk van het vuurwerk maar werden heel wat horecazaken, strandbars en georganiseerd bootverkeer uitgekozen als uitvalsbasis voor de shows.