Oostkamp en Beernem klaar voor vaccinatie

Over tien dagen starten Oostkamp en Beernem met vaccineren in sportcentrum De Valkaart. Eerst komen de zorgverleners en de 65-plussers aan de beurt.

Op 23 februari beginnen Oostkamp en Beernem te vaccineren. Het vaccinatiecentrum in sportcentrum De Valkaart in Oostkamp krijgt 500 vaccins om te starten, bevestigt Jan De Keyser, burgemeester van Oostkamp. Er zijn 8 vaccinatielijnen voorzien, waar per lijn elk uur 20 mensen kunnen worden ingeënt.

Eerst komen zorgverleners en personen boven 65 jaar aan de beurt, dus voor het grote publiek is het nog even geduld uitoefenen. "Het brede publiek zal waarschijnlijk geduld moeten hebben tot mei of juni. Dat is een zware opgave, want iedereen snakt naar vrijheid", weet De Keyser.

Beernem moet zich verplaatsen

Hoewel Beernem zelf drie mogelijke plaatsen onderzocht, bleek De Valkaart in Oostkamp toch de beste plaats om te vaccineren. De inwoners van Beernem moeten zich dus naar Oostkamp verplaatsen.

Om alles vlot te laten verlopen hebben 19 inwoners van Beernem zich opgegeven als vrijwilliger. Zij zullen personen die minder mobiel zijn naar het centrum helpen verplaatsen. Ook uit Vlaanderen komt er steun, bevestigt burgemeester Jos Sypré. "Vlaanderen stelt een mobiliteitsbudget van €35.000 voorop om het openbaar vervoer te organiseren en optimaliseren", zegt hij.

De andere twee gemeenten van dezelfde eerstelijnszone, Zedelgem en Jabbeke, hebben hun vaccinatiecentrum opgezet in ‘De Groene Meersen’ in Zedelgem.

