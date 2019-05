In de barragewedstrijden in derde amateur heeft Oostkamp een belangrijke stap richting behoud gezet.

Oostkamp haalde het met 2-1 van Wommelgem. De thuisploeg kwam in de tweede helft 1-0 voor na een owngoal van Geudens. Nog geen tien minuten later verdubbelde Cannoot de score. Van Den Brandt maakte nog de aansluitingstreffer voor Wommelgem. Maar het zou bij die 2-1 blijven. Een vermoeid Oostkamp is op die manier zo goed als zeker van het behoud in derde amateur. Het is nog afwachten wat de resultaten zijn van de eindronde in eerste en tweede amateur.