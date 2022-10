Oostkustgemeenten ondertekenen charter rond welzijn voor jongeren

Daarom engageren de lokale besturen van de zes gemeenten aan de Oostkust zich in een charter om samen te werken rond het thema.

Er zijn een aantal aanbevelingen gekomen uit het onderzoek 'Kust Ze', waar Knokke-Heist, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan en Zuienkerke aan meewerkten. Werken met jeugdopbouwwerkers bijvoorbeeld, die op straat gaan en contacten leggen met jongeren. Karim Shatla, jeugdopbouwwerker Knokke-Heist: "Zo kan je een vertrouwensband opbouwen en jongeren helpen op hun niveau en vanuit hun leefwereld."

Karel Hermans, Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn: "Vooral: erken het merk Oostkust als effectief merk, zorg dat er veel samengewerkt wordt. Doe aan netwerkvorming, want samen doe je meer dan alleen."

"Aan de kust wonen niet alleen senioren"

Aan de Oostkust valt er weinig te beleven voor jongeren en voor hulp moeten ze vaak naar Oostende of Brugge. Dat de gemeenten nu een samenwerkingscharter ondertekend hebben, is erg belangrijk. "Ik denk dat er al heel wat initiatieven tot samenwerking genomen zijn, in het verleden. Het is goed om te formaliseren, even samen te komen en een charter te ondertekenen en te zeggen: hier gaan we echt wel voor."

Saar Vanhooren, Jeugdwelzijnswerker CAW Blankenberge: "Ik vind het goed dat er geloofd wordt in de jongeren, dat ze als prioriteit gezien worden, dat ze er toe doen. Dat het niet enkel de bejaarde inwoners van de kust zijn. Mensen die komen van hun pensioen te genieten. Dat leeft heel erg. Jongeren worden vaak niet gezien en worden vooral weggejaagd. Ik hoop dat ze er een plaats kunnen vinden, en dat ze tijd, geld en energie investeren in de jongeren om te helpen vechten voor hun rechten."

Het netwerkevent gisteren met een vijftigtal medewerkers uit het veld was alvast geslaagd. "We hebben daar kunnen babbelen. Een kort gesprek op zo'n evenement, dat is goud waard voor een jeugdwerker."