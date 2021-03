Oostrozebeekse centrumscholen op slot

Vanaf maandag 22 maart blijven de deuren van beide vestigingen van de centrumschool Mandelbloesem (Wielsbekestraat en Stationsstraat) een week dicht. Dat besliste de burgemeester van Oostrozebeke nadat de besmettingscijfers er de lucht in gingen. Afgelopen woensdag verbood de burgemeester ook alle georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden tot en met 30 maart 2021.

Noodopvang

Er is wel noodopvang voorzien voor en na schoolstijd in “De Wiemkes” en tijdens de schooluren kunnen er kinderen terecht in de vestiging van de Mandelbloesem in de Wielsbekestraat. Enkel kinderen die niet ziek zijn en geen symptomen vertonen en van wie beide ouders of een alleenstaande ouder in de zorg werkt, worden er opgevangen.