Vanaf volgend jaar stijgen de belastingen in Oostrozebeke van 7% naar 7 en een halve procent. Ook de onroerende voorheffing stijgt. Voor een gemiddelde inwoner komt dat neer op 44 euro extra en 95 euro per gezin. Toch blijft Oostrozebeke hiermee lager of gelijk aan de belastingen in gelijkaardige gemeenten in de buurt. Ook bedrijven zullen meer belastingen betalen.