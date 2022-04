Op de baan met 17.000 (!) euro aan openstaande boetes

In de Ringlaan en Torhoutsesteenweg stonden vaste controleposten opgesteld, en er werd ook een mobiele ploeg werd ingezet. De resultaten zijn niet mis. Twee personen hadden maar liefst openstaande boetes staan van respectievelijk 11.000 en 17.000 euro. Hun wagens werden meteen in beslag genomen en weggetakeld. Nog vier andere chauffeurs liepen tegen de lamp, zij hadden samen 1.600 euro aan onbetaalde boetes staan.

Drie chauffeurs reden met een niet verzekerd voertuig en één persoon reed zonder rijbewijs. Ook hun voertuigen werden getakeld. “Alleen door gerichte controles uit te voeren, kunnen we wantoestanden en overtredingen uit het verkeer houden. We blikken dan ook terug op een positieve samenwerking over de verschillende diensten heen”, zegt korpschef Philip Caestecker.