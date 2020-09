'OP EN TENT': coronaproof alternatief voor Leffingeleuren

In plaats van de jaarlijkse Leffingeleuren is er dit jaar 'OP EN TENT', een coronaproof alternatief. Brihang gaf vrijdagavond het startschot.

Door de maatregelen rond het coronavirus kunnen de Leffingeleuren niet op een normale manier plaatsvinden. Een alternatief is er wel: met “OP EN TENT” organiseert Muziekclub De Zwerver een reeks coronaproof concerten in een grote concerttent voor maximum 400 toeschouwers in bubbels.

Brihang mocht vrijdagavond de aftrap geven. Het publiek blijft neerzitten, wat voor een totaal andere sfeer zorgt, maar dat vindt hij niet zo negatief: "Iedereen heeft een andere aandacht. Mensen zijn veel aandachtiger en gaan misschien op een andere manier het concert beleven dan wanneer ze rechtstaan, zoals normaal."

De organisatie is tevreden: "Het doet zeker vreemd aan, maar het doet ook wel deugd om live muziek te kunnen zien en horen, en ook om de mensen erin te zien opgaan", aldus Lode Pauwels van vzw De Zwerver. "Ik denk dat iedereen er wel nood aan heeft om toch te ontsnappen aan de realiteit in zekere zin."