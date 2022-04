Op kot in Kortrijk? Dat kost je gemiddeld 370 euro

Veel studenten willen maar al te graag op kot, ook in onze provincie zijn steden als Kortrijk en Brugge populair. In Kortrijk betaal je gemiddeld 369 euro per maand, in Brugge is dat iets goedkoper: 345 euro.

Wie vandaag in Vlaanderen een studentenkamer wil huren, betaalt daar gemiddeld 424 euro voor. Dat blijkt uit de nieuwe CIB-Huurbarometer over studentenkamers. “De huurprijzen voor studentenkamers in Vlaanderen zijn stabiel gebleven in vergelijking met het academiejaar 2020- 2021”, zegt Kristophe Thijs, communicatiedirecteur van CIB Vlaanderen.

"Schaars aanbod"

De huurprijzen voor een kot in West-Vlaanderen liggen ferm onder het Vlaamse gemiddelde. In Kortrijk, de studentenstad van onze provincie, betaal je 369 euro per maand. In Brugge kost het je 345 euro. "Brugge is niet de studentenstad bij uitstek, ook het aanbod via makelaars is schaars", vertelt Kristophe.

Dat is ook de reden waarom er voor Brugge geen data is van de voorbije jaren. Voor Kortrijk zijn die cijfers er wel. In vergelijking met het academiejaar 2019-2020 betaalde je voor een kot nog 30 euro minder per maand. Dit jaar betaal je dan maar 5 euro meer per maand dan vorig academiejaar.

In heel Vlaanderen spant Hasselt de kroon met gemiddeld 475 euro. Daarna volgt Antwerpen met 461 euro en op de derde plaats vinden we Leuven (452 euro). Wie in Brussel studeert en daar een kamer zoekt, betaalt gemiddeld 431 euro per maand. Voor wie goedkoper op kot wil, kan op zoek gaan in de Limburgse gemeenten Lanaken of Veldwezelt. Respectievelijk kost het je 263 euro en 294 euro per maand.