Ze kijken hoe ze de krachten kunnen bundelen, misschien komt het tot een mogelijke fusie schrijft De Krant van West-Vlaanderen. Volgens de krant wil de Wingense burgemeester Hendrik Verkest nu géén fusie, maar als die in 2024 wordt opgelegd zijn Pittem en Meulebeke zijn bevoorrechte partners. Geen van de partijen denkt eraan om met Tielt in zee te gaan. Gemeenten die een fusie aangaan krijgen van de hogere overheid een kwijtschelding van 500 euro schulden per inwoner.