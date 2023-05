Op pad met het meeuwenteam: 'Al 200 meldingen van overlast'

Het meeuwenteam heeft dit jaar al een tweehonderdtal meldingen binnengekregen van nesten die voor overlast zorgen. In Oostende, maar ook in Blankenberge en Knokke-Heist.

Meestal gaat het om lawaaihinder en meeuwenpoep. Leden van het meeuwenteam vervangen de eieren door nepeieren. De echte eieren gaan naar het Vogelopvangcentrum in Oostende om ze daar uit te broeden. De Gentse universiteit doet er onderzoek naar het gedrag van meeuwen.

Vorig jaar kregen 60 meeuwen die in het opvangcentrum uitgebroed werden een zender toen ze werden vrijgelaten in de IJzermonding.

"We zien dat het grootste deel van de meeuwen terechtkomt op de golfbrekers. Er zijn ook enkele vogels die op de velden zitten als er geploegd wordt. Er zijn er enkele die in de stad belanden maar dat is een minderheid", zegt doctoraatsstudent Reinoud Allaert van de UGent.

'Samenleven met de meeuw'

Oostende startte het meeuwenteam op in 2020. Het is niet langer de brandweer maar een gespecialiseerd team dat op pad gaat. Ondertussen doen zes kustgemeenten mee. Het meeuwenteam geeft ook tips over hoe je kan voorkomen dat meeuwen een nest maken op je dak.

"We zijn afgestapt van een conflictmodel. We hebben gezegd, we gaan naar een samenlevingsmodel. De meeuwen zijn er, wij zijn ook in de binnenstad. En we gaan proberen om op een zo goed mogelijke manier samen te leven", zegt Oostends schepen Silke Beirens.