Kinderen gaan op woensdagnamiddag naar de muziekschool, of voetballen, of gamen, maar je kunt ook naar de techniekacademie. Daar krijg je elke woensdagnamiddag les over technologie.

Of je mag eens op uitstap, om bijvoorbeeld te weten te komen hoe een hoogspanningslijn precies werkt. Leerlingen uit Damme waren vanmiddag welkom op een werf van Elia in Maldegem. De kinderen kwamen er van alles te weten over elektriciteit, en over hoe die via hoogspanningslijnen in de huiskamer komt.

De techniekacademie is een samenwerking met Vives. De hogeschool probeert zo kinderen warm te maken voor een technische opleiding.