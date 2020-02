Opa krijgt straf met uitstel voor aanranding drie kleinzonen

Begin februari 2017 dienden de ouders van het jongste slachtoffer klacht in bij de politie. Het jongetje had verteld dat zijn grootvader regelmatig over zijn geslachtsdeel wreef. De feiten speelden zich vooral af in Ardooie, van 2008 tot eind 2015. Op het moment van de eerste aanranding was het slachtoffer amper zes jaar oud.

Spontane bekentenissen

Tijdens het eerste verhoor op 21 november 2017 legde J.C. onmiddellijk spontane bekentenissen af. Hij gaf toe dat het tien tot vijftien keer gebeurde, telkens wanneer zijn kleinzoon bij hem in bed sliep. De beklaagde voegde eraan toe dat hetzelfde in mindere mate eerder ook gebeurde met twee andere kleinzonen. Een van hen verklaarde aan de speurders dat het veel verminderd was nadat hij het aan oma had verteld. Met die kleinzoon heeft C. trouwens nog steeds een goede band.

De beklaagde benadrukte dat hij geen pedofiel is. Hij voelde zich naar eigen zeggen ook nooit eerder aangetrokken tot jonge mannen. Nochtans werden op een harde schijf 173 foto's van minderjarige jongens in seksuele poses aangetroffen.

Gevangenisstraf met uitstel

Na zijn verhoor werd C. door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. Die voorwaarden heeft hij steeds goed gevolgd, waardoor zowel het parket als de verdediging zich konden vinden in een straf met probatie-uitstel.

De rechtbank veroordeelde J.C. uiteindelijk tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan zijn jongste slachtoffer en diens ouders moet de beklaagde 7.665 euro schadevergoeding betalen.