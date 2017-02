Opa vrijgesproken voor aanranding kleinkinderen

Drie van hen zijn ondertussen twintigers en dertigers. Die feiten speelden zich ruim twintig jaar geleden af. Een minderjarig meisje zou in een recenter verleden grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Volgens de kleinkinderen lokte opa hen telkens mee om naar de vogels te gaan kijken. Als ze alleen waren, was er sprake van handtastelijkheden en tongzoenen. De 76-jarige man bleef de feiten altijd ontkennen.

Bewijzen

Er werd een polygraaftest gevraagd om de stellingen van het parket te onderbouwen. Toen de opa "neen" antwoordde op de vraag of er sprake was geweest van grensoverschrijdend gedrag, legde hij geen leugenachtige verklaring af. "Er zijn echter voldoende bewijselementen in het dossier", meende de openbare aanklager, die een effectieve celstraf vorderde. Volgens de strafrechter waren er onvoldoende bewijzen van schuld. De zeventiger werd over de hele lijn vrijgesproken.