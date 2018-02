Opbouw 600.000 CWRM-beeldjes gestart

In het provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke bij Ieper is de opbouw van de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’ van kunstenaar Koen Vanmechelen gestart in het kader van ‘ComingWorldRememberMe’.

De provincie West-Vlaanderen doet voor de opbouw een beroep op vrijwilligers, scholen en/of groepen en individuele participanten die een workshop volgden of een mobiel atelier organiseerden. Op vrijdag 30 maart opent de expo voor het grote publiek. Tot november 2018 zullen 600.000 beelden geëxposeerd worden in een installatie van Koen Vanmechelen op een terrein van 3 hectare in het niemandsland van de frontzone in Ieper.

‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI. Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dog tag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de ‘Namenlijst’ van het In Flanders Fields Museum (IFFM).

Dog Tags

Vanaf eind maart zal de volledige installatie te bezichtigen zijn. Ze blijft er staan tot 11 november. Dan wordt ze overgedragen aan de provincie West-Vlaanderen. De dog tags krijgen na de expo samen met een werk van Koen Vanmechelen een permanente plaats op de site. De organisatoren streven ernaar om de beeldjes na afloop van de expo op een respectvolle manier te verwijderen. Eind 2018 krijgen eerst alle peters en meters de kans om een beeldje uit de installatie op te halen. Voor de resterende beeldjes zoeken de initiatiefnemers een museale bestemming op verschillende locaties, zowel in België als in het buitenland.