Opbouw festivalterrein Dranouter gestart

De bekende grote blauwe Kayam-tent zal er dit jaar niet staan. Ze wordt vervangen door een ander type tent, maar even groot. Naast de drie concertpodia in de tenten op het terrein is er de Palace - in de volksmond gekend als de biertent - en het buskerpodium, waar men van kleine intieme concerten kan genieten voor het goede doel: het geld dat daar wordt ingezameld, wordt gebruikt om instrumenten aan te kopen voor kansarme jongeren, financiële steun te verlenen aan muziekworkshops.

Organisator Bavo Van den Broeck: "We hebben een capaciteit van 15.000 toeschouwers per dag en hopen over de vier dagen (aanloopavond op donderdag inbegrepen) in totaal op 45.000 toeschouwers. We hopen na 2020 en 2021 weer een volwaardig festival te hebben met veel publiek, wat voor onze vzw financieel ook nodig is. Want 2020 was op dat vlak rampzalig en in 2021 haalden we net een break even. In onze totale werking werken 13 mensen met een vast contract, samen goed voor een 8-tal voltijdse equivalenten."

Het Beste van het Westen

Voor de folkies ligt de focus op Schotland, met de meest vooraanstaande jonge dynamische bands die traditionele Schotse muziek brengen. Er wordt natuurlijk ook uitgekeken naar Het Beste van het Westen, met Flip Kowlier én Brihang én Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) én Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes. Met nog enkele West-Vlaamse special guests erbij wordt deze set van "Het Beste van ’t Westen" op zaterdag 6 augustus een ongeziene headliner van formaat. ..