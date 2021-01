Opbouw Iepers vaccinatiecentrum gestart

In Ieper is de opbouw van het vaccinatiecentrum in Sporthal 2 langs de Leopold III-laan gestart. Er komen zes vaccinatielijnen, goed voor 120 tot 150 vaccinnaties per uur.

Maar ook buiten de sporthal zijn er aanpassingen en tijdelijke verkeersmaatregelen om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Deze zijn dit weekend al van start gegaan. De verkeerspaaltjes ter hoogte van fuifzaal Fenix werden verwijderd, zodat er in de Leopold III-laan weer doorgaand verkeer mogelijk is richting Menenpoort voor wie het sportcentrum verlaat. Want er is daar nu éénrichtingsverkeer ingevoerd. Men mag dus vanuit het sportcentrum niet meer richting Picanollaan rijden. Al bleek dit weekend dat heel wat autobestuurders dit verbod negeerden, wellicht uit gewoonte. Er zijn op de Leopold III-laan nabij de sporthal ook meer dan 70 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Die komen bovenop de vele parkeerplaatsen die er al zijn nabij de sporthallen en het zwembad.

Ter hoogte van de inrit naar het zwembad komt er ook een tijdelijke halte voor de centrumbus voor wie met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum wil.

