Opbouw vaccinatiecentra Roeselare, Poperinge en Ieper op schema

In de Expo in Roeselare wordt alles in gereedheid gebracht voor het vaccinatiecentrum waar de inwoners van Roeselare, Ardooie, Moorslede, Hooglede, Lichtervelde en Staden later hun vaccin zullen krijgen.

In afwachting daarvan werken de gemeenten een plan uit zodat wie minder mobiel is, zich ook gemakkelijk naar de expo kan verplaatsen. Er zijn op volle capaciteit 6 toegangsrijen, een onthaal, een medische administratiezone, een vaccinatielokaal en een wachtruimte. Op kruissnelheid kunnen ongeveer 1680 mensen per dag gevaccineerd worden.

Om het vaccinatiecentrum Roeselare Expo op touw te zetten werken 6 gemeenten van de eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen, cultureel centrum De Spil en de bedrijven GM Productions en Présence samen.

Vaccinatiecentra Ieper en Poperinge klaar voor gebruik

Intussen zijn de vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge zo goed als klaar voor gebruik. Donderdagvoormiddag kwamen alle burgemeesters binnen de Eerstelijnszone Westhoek een kijkje nemen. De logistieke opbouw om beide sporthallen om te bouwen tot vaccinatiecentra werd uitgevoerd door de stedelijke technische diensten in nauw overleg met de Eerstelijnszone Westhoek. De inrichting gebeurde uiteraard geheel conform de Vlaamse richtlijnen.

Het vaccinatiecentrum Ieper bevindt zich in Sporthal 2 in de Leopold III-laan. Tot eind oktober kunnen daar de inwoners van Ieper, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Houthulst en Mesen terecht om er het vaccin te krijgen. Inwoners uit Poperinge, Heuvelland, Lo-Reninge en Vleteren kunnen zich laten vaccineren in Sporthal 2 in de Ouderdomseweg in Poperinge.

In het vaccinatiecentrum Ieper zijn er 6 vaccinatielijnen voorzien om ongeveer 54.000 mensen te vaccineren. In Poperinge zijn er 4 lijnen voorzien voor zo’n 28.000 mensen. Het is de bedoeling dat minimum 70% van de inwoners uit de Eerstelijnszone Westhoek zich laten vaccineren. Als het nodig blijkt, kan het vaccinatiecentrum desnoods zeven dagen op zeven open zijn.