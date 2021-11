Opbouw 'Winter in het park' gestart, maar schrik zit erin

In Oostende is de opbouw gestart van het evenement 'Winter in het Park', maar voor de organisatoren is het niet evident.

Morgen beslist het overlegcomité over de verstrenging van de coronamaatregelen. En het is maar de vraag hoe haalbaar alles is, als er weer meer beperkingen opgelegd worden.

Organisator Quinten Goekint is dan ook heel ongerust. Hij kon niet langer wachten met de opbouw. Tegen drie december moet op de parkvijver 1.250 vierkante meter ijspiste liggen. Maar de stijging van het aantal besmettingen, vooral in West-Vlaanderen, en de bijkomende maatregelen van morgen, zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien, vreest hij.