Open Bedrijvendag: kinderen maken kennis met windmolens

De primeur is wel voor de kinderen uit de buurt. Met 500 hebben ze gisteren en ook vandaag kennis gemaakt met de kracht van de wind en met de technologie van de windmolens. En ze hebben dat zelfs ook aan den lijve mogen ondervinden. Met een 3D-bril leek het alsof de kinderen helemaal tot boven klommen in de turbine.

Groene energie

An Schaubroeck, Aspiravi: "Ik denk dat we vandaag inspanningen moeten doen om lokaal meer groene energie op te wekken. Uiteraard doen we dat in de eerste plaats voor de volgende generaties. Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat we er belang bij hebben om lokaal energie op te wekken. En dan uiteraard groene energie."

Wie ook eens een virtuele klim wil doen in een windturbine of wil ervaren hoe een storm aanvoelt, kan zondag hier terecht op de Open Bedrijvendag van 10 tot 17 uur.