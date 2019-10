Open bedrijvendag legt de focus op vergroening

Het startmoment voor pers heeft dit jaar op zondag 6 oktober plaats bij het distributiecentrum van Lidl in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas. Lidl is de officiële partner van het jaarthema "duurzaam ondernemen". Het bedrijf wil één van de meest duurzame bedrijven in de retail worden.

In West-Vlaanderen kun je bedrijven kijken bij CNH Industrial Belgium in Zedelgem bij Brugge om er tijdens een wandeling van 1,5 kilometer doorheen de verschillende productieafdelingen te ontdekken hoe kleine onderdelen verwerkt worden tot grote landbouwmachines. Nog in West-Vlaanderen doet de Tiense Suikerraffinaderij in de vestiging Lebbe Sugar Specialties in Oostkamp zijn productieproces uit de doeken: voorwaar een zoete ervaring.

Ook het Vlaams Parlement in Brussel doet dit jaar mee met de Voka Open Bedrijvendag. Het is niet alleen de tempel van onze Vlaamse democratie, waar parlementsleden dagelijks debatteren over de organisatie van onze gemeenschap, het is ook een bedrijf met gespecialiseerd personeel en met een geheel eigen infrastructuur en logistiek.

