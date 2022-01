Open brief aan Ben Weyts: Niet meer standaard quarantaine vanaf vier besmettingen"

Alle directeurs van de Kortrijkse scholengroep Rhizo richten zich in een open brief aan Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze vragen een andere set aan maatregelen. En zullen geen klassen meer standaard sluiten vanaf vier besmettingen.

"Niet langer houdbaar"

De brief, ondertekend door alle directeurs van de verschillende scholen in de Kortrijkse RHIZO Scholengroep is vooral duidelijk genoeg. "Het onderwijs kraakt", zeggen de directeurs. Het is niet langer houdbaar, voor al wie er mee te maken heeft. We citeren een stuk:

"Het is niet houdbaar …

… voor de leerlingen en hun ouders! Klassen sluiten en gaan weer open, scholen sluiten en gaan weer open, klassen sluiten opnieuw en gaan weer open. Maar ook: een uur later op school omdat er geen leerkracht is, twee uur vroeger naar huis omdat er geen leerkracht is en anders de studiezaal overvol zou zitten … Onhoudbaar!

… voor het onderwijzend personeel! Hybride lesgeven voor 10 leerlingen in de klas en 12 leerlingen thuis, of van thuis uit (in isolatie) les geven aan 15 leerlingen in de klas en 10 leerlingen thuis, of lesgeven vanuit de klas voor 25 leerlingen thuis. Kortom: ‘hoppen’ van fysieke lessen naar online lessen, met wat hybride lessen tussendoor. Onhoudbaar!

… voor het ondersteunend personeel! Elk ogenblik van de dag tracen (ter ondersteuning van het CLB), hoog risico contacten opbellen, quarantaines en isolaties opvolgen, communiceren naar ouders, afwezigheden registreren en opvolgen, leerlingen testen, een luisterend oor bieden bij leerlingen in problemen, …

… voor de directies! Steeds veranderende richtlijnen bijhouden, keuzes maken, lijnen trekken (waar anderen dit niet doen), klassen sluiten, de school sluiten, vervangende leerkrachten zoeken en niet vinden, communiceren, ontevreden ouders sussen. En dat bijna elke dag opnieuw. Directeurs zijn verveld tot coronamanagers. Onhoudbaar! (Lees verder onder de foto)

"Andere aanpak nodig, zo snel mogelijk"

De directeurs staven hun vaststelling ook met cijfers. Op 4500 leerlingen telt de scholengroep 697 isolaties, twee schoolsluitingen en 76 klassluitingen. Op 917 leerkrachten zijn er 104 besmettingen. Bovendien versoepelt straks - vanaf vrijdag 28 januari - heel wat. De directeurs zoen het volgende: "de hospitalisatiegraad is momenteel minder dan 1%. Als dit percentage niet stijgt, dan moeten we de quarantainemaatregelen in onderwijs toch kunnen versoepelen?" Ze opperen enkele ideeën:

Onze ideeën …

We willen niet alleen onze verzuchtingen formuleren, we geven u graag een aantal voorstellen mee vanop de werkvloer.

- Focus op leerlingen en personeelsleden die symptomatisch zijn en zorg voor deze mensen voor isolatie.

- Maak het testen bij symptomen heel laagdrempelig, zodat ook de meest kwetsbare leerlingen er toegang toe hebben.

- Stop de tracing van hoog risico contacten door het CLB; het is onbegonnen werk.

- Zet volop in op de motivatie bij jongeren en personeel om de basismaatregelen te volgen, zodat we beter gewapend zijn tegen een zesde golf.

- Zet volop in op het verbeteren van de luchtkwaliteit: meten is belangrijk, maar aanpakken is en wordt nog een heel ander verhaal.

- Maak vervangingen voor korte afwezigheden mogelijk en zorg voor een vereenvoudiging van de diplomavereisten.

"Niet meer standaard sluiten vanaf vier besmettingen"

De directeurs benadrukken dat zij, net als de Minister, het beste willen voor het onderwijs. Daarom besluiten ze: "We kijken hoopvol uit naar een wijziging van de maatregelen. En in afwachting van deze wijziging hebben wij alvast beslist het advies van CLB om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen niet meer standaard te volgen, maar echt gedifferentieerd te kijken wat het beste is voor die leerlingengroep. We starten hiermee voor alle duidelijkheid geen anti-beweging, we nemen nog altijd het virus ernstig, we streven nog altijd naar een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel, maar niet meer met deze maatregelen!"