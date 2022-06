Open brief Burgerplatformen Ventilus: “Wel degelijk probleem rond kinderleukemie en hoogspanning”

De verschillende burgerplatformen hebben in een open brief gereageerd op het 157 bladzijden lange rapport van de intendant rond het Ventilusproject.

“De opdracht van de intendant is mislukt om één heel simpele reden: het gebrek aan bereidheid om te zoeken naar een oplossing die echt rekening houdt met de bezwaren die er zijn”, klinkt het in de conclusie.

“Rond gezondheid kunnen we kort zijn: het rapport bevestigt dat er wel degelijk een probleem is rond kinderleukemie en hoogspanning. Rond andere gezondsheidseffecten is er meer onderzoek nodig, ze zijn zeker niet uit te sluiten, maar ook nog niet bewezen. Er is een duidelijk advies om een wetgevend kader te scheppen, alleen zijn de contouren van dat wetgevend kader die de intendant voorstelt volstrekt ontoereikend”, klinkt het.

De volledige open brief kan je hier nalezen.

