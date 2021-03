Open brief: "Samenwerken met maatwerkbedrijf is voordeel"

Samenwerken met een maatwerkbedrijf heeft grote voordelen. Dat zegt een dertigtal West-Vlaamse bedrijven in een open brief. Dekimo in Kuurne bijvoorbeeld maakt laadpalen voor elektrische auto's. Het werkt al jaren samen met maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne.

Tim Vannieuwenhuyse, Directeur WAAK: “Wij zoeken doelbewust werk in toekomstgerichte sectoren. Onze mensen kunnen heel secuur werken. Wij zijn ervan overtuigd dat we een toegevoegde waarde kunnen creëren voor onze klant.”

Bij Waak in Kuurne maken ze de metalen kasten die over enkele jaren een vertrouwd straatzicht moeten worden. Door het hele proces vlak bij huis te houden zorg je voor lokale tewerkstelling én bespaar je als ondernemer tijd en geld. Geert Coudijzer, directeur Dekimo: “Doordat wij lokaal produceren, kunnen wij heel wat gaan bijsturen. Het is heel wat moeilijker als dat in het Verre Oosten of in Oost-Europa gebeurt. Met corona konden we niet reizen, ik kan me voor stellen dat dat voor heel wat bedrijven een groot probleem is geweest. Wij hebben dat eigenlijk vrij vlot overleefd.”

In West-Vlaanderen zijn er een kleine vijfduizend mensen aan de slag in maatwerkbedrijven. In heel Vlaanderen ondertekenden meer dan 100 ondernemers de open brief voor meer samenwerking met een maatwerkbedrijf.