Open Monumentendag al van start in Brugge

Zondag is het Open Monumentendag in Vlaanderen, maar in Brugge zijn ze vandaag al gestart. Zo kon je voor de allerlaatste keer de metaalwerkplaats van de familie De Meester bezoeken of voor de allereerste keer binnenwandelen in het Karmelklooster.

Het metaalatelier van de familie De Meester in 't Gotje in Brugge is voor de allerlaaste keer te bezichtigen in z'n huidige staat. Het is een oud metaalatelier van zo'n 300 m² met machines waar smeden vandaag de dag niet meer mee werken. Na drie generaties gaat de laatste smid Toon De Meester op pensioen. De locatie krijgt een nieuwe bestemming.

Het slotklooster van het Kostbaar Bloed was 200 jaar verboden terrein en is nu voor de eerste keer te bezoeken. Je kan er het gebouw bezichtigen in oorspronkelijke staat zoals de Karmelietessen er hebben gewoond. De tuin van 5.000 vierkante meter is een rustige plek in de stad dat verscholen zit achter muren van 6 meter hoog.

Herita is de vzw achter Open Monumentendag en netwerkvergeniging voor onroerend erfgoed in Vlaanderen. De vzw brengt organisaties en vrijwilligers samen om de onroerendgoederfsector te versterken en bekend te maken bij het brede publiek.