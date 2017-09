Open Monumentendag Brugge lokt 15.000 bezoekers

Brugge stelde de deuren van een 20-tal historische gebouwen een volledig weekend open. De vele openstellingen, wandelingen en tentoonstellingen draaiden rond het neoklassieke Brugge, het centrale thema in het kader van 300 jaar Brugse Academie.

“De verjonging die reeds een paar jaar in Brugge merkbaar was, vertaalde zich deze editie opnieuw in een grote vertegenwoordiging van jonge gezinnen en jonge volwassenen. Ook OMDjunior, een crea-activiteit voor jongeren tussen 6 en 12, bleek een schot in de roos,” besluit Demon.